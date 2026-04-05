LPI-SLF: Kontrolle Jugendschutzgesetz

Saalfeld (ots) - Freitagabend wurde der Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand in der Saalfelder Prinz-Louis-Ferdinand-Straße gemeldet. Folgendes konnte bekannt gemacht werden: An einem Deckenabzugslüfter vernahm die Mieterin ein Knistern und leichte Rauchentwicklung. Aufgrund dessen schaltete sie den FI-Schalter aus und verließ die Wohnung. Da geschmolzene Plastik auf den Kühlschrank tropfe, schmor dieser an und die Küche wurde stark verraucht vorgefunden. Brandnester ...

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