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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle Jugendschutzgesetz

Rudolstadt (ots)

Kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld am Sonntag eine Spielothek in Rudolstadt hinsichtlich Jugendschutzgesetz. Verstöße wurde nicht festgestellt, deshalb wurde die Maßnahme nach kurzer Zeit beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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