Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Königsee (ots)
Am Montag, gegen 13.45 Uhr, wurde der 39-jährige Fahrer eines PKW in Königsee in der Brauhausstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoltest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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