LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Neustadt an der Orla (ots) - Am Sonntagmorgen wurde eine Beschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla festgestellt. Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag, die Glasscheibe des Büros mit einem bislang unbekannten Gegenstand einzuwerfen und beschädigten diese dabei. Kurz darauf kam es am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr zu einer weiteren ...

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