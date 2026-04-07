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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Königsee (ots)

Am Montag, gegen 13.45 Uhr, wurde der 39-jährige Fahrer eines PKW in Königsee in der Brauhausstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoltest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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