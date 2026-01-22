PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den tatverdächtigen Dieb?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug. Am Freitag, 25. Juli 2025, hob eine 83-jährige Gelsenkirchenerin Geld an einem Bankautomaten ab. Umgehend danach besuchte sie gegen 10.20 Uhr für einen Einkauf einen nahegelegenen Supermarkt in der Ahstraße. Dort entwendete eine unbekannte Person ihre Geldbörse aus dem Rollator. Obwohl die Gelsenkirchenerin umgehend zur Bank ging, um die Bankkarte sperren zu lassen, wurde in der Zwischenzeit bereits Geld von ihrem Konto abgehoben. Dabei wurde ein Tatverdächtiger von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/192022

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

