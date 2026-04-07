Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte brechen in Schule ein - Polizei sucht Zeugen

Saalfeld (ots)

In der Osterzeit, zwischen dem 01.04.2026 und dem 06.04.2026, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in die Geschwister Scholl Schule in der Wielandstraße in Saalfeld ein. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude und begaben sich in mehrere Räume der Schule. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld sowie technische Geräte. Der Gesamtwert der Beute wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Falls Ihnen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie insbesondere am 05.04.2026 Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0084393/2026 an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 415 1464.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell