PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 25.02.2026, 16.00 Uhr bis 26.02.2026, 08.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle in der Hersdorfstraße. Der oder die Täter entwendeten diverses Werkzeug und drei Rollen mit jeweils 100 Meter Kupferkabel im Wert von insgesamt circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0049445/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Einbruch in Agrarfirma - Zeugen gesucht

    Neukirchen (Wartburgkreis) (ots) - Vom 21.02.2026 bis 26.02.2026 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Agrarfirma in der Lerchenberger Straße. Durch den oder die Unbekannten wurden mehrere Gebäude, Hallen und Fahrzeuge beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Aus einem Baustellencontainer in der Tabarzer Straße entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 25.02.2026, 17.00 Uhr bis 26.02.2026, 07.45 Uhr Baumaschinen im Wert von über 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0049450/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern gegen 10.40 Uhr wurde ein 44-jähriger VW-Fahrer in der Weststraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren