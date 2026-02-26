LPI-GTH: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Neukirchen (Wartburgkreis) (ots) - Vom 21.02.2026 bis 26.02.2026 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Agrarfirma in der Lerchenberger Straße. Durch den oder die Unbekannten wurden mehrere Gebäude, Hallen und Fahrzeuge beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 ...

mehr