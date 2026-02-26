LPI-GTH: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
Im Zeitraum vom 25.02.2026, 16.00 Uhr bis 26.02.2026, 08.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle in der Hersdorfstraße. Der oder die Täter entwendeten diverses Werkzeug und drei Rollen mit jeweils 100 Meter Kupferkabel im Wert von insgesamt circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0049445/2026) zu melden. (ak)
