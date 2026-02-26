LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Aus einem Baustellencontainer in der Tabarzer Straße entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 25.02.2026, 17.00 Uhr bis 26.02.2026, 07.45 Uhr Baumaschinen im Wert von über 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0049450/2026) zu melden. (ak)
