LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern gegen 10.40 Uhr wurde ein 44-jähriger VW-Fahrer in der Weststraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr