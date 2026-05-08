Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht auf der Breite Straße - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

An der Breite Straße ist es am Dienstag, 5. Mai, gegen 8.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 20-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzte.

Die 20-Jährige schilderte, dass sie die Kreuzung Schwalmstraße / Breite Straße befuhr und mit einem plötzlich herannahenden Auto zusammenstieß. Hierdurch fiel sie zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer des beigen Autos fuhr weiter. Weitere Hinweise zum Fahrzeug und zum Fahrer sind bisher nicht bekannt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet mögliche Zeugen mit Hinweisen, sowie den Autofahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (at)

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