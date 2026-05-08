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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 7. Mai, gegen 21.15 Uhr ist bei der Leitstelle ein sogenannter E-Call-Notruf eingegangen. Auf einem Parkplatz am Dohrweg in Uedding stellte ein Streifenteam einen beschädigten Mercedes-Kombi sowie einen unbesetzten Toyota Aygo fest, der auf dem Dach lag.

Die 66-jährige Fahrerin des Mercedes wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Auf die eingesetzten Polizeibeamten machte die Frau einen stark alkoholisierten Eindruck. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnahm.

Gegen die 66-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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