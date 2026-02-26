Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Straße vor Bus überquert - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Sassnitz (ots)

In der Mukraner Straße in Sassnitz hat eine 15-Jährige gestern gegen 16:45 Uhr einen Bus an der Haltestelle Gwasin verlassen und wollte vor dem noch haltenden Bus dann die Straße überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen ankommenden PKW. Sie soll leicht vom Außenspiegel erfasst, mit Stand gestern jedoch so leicht verletzt worden sein, dass sie nicht mit ins Klinikum genommen wurde. Der Außenspiegel der 63-jährigen PKW-Fahrerin wurde beschädigt.

Und auch wenn diese Situation vergleichsweise noch glimpflich für alle Seiten ausgegangen ist, so erinnert die Polizei in diesem Zusammenhang daran, wie gefährlich es sein kann, die Straße mit einer solchen Sichteinschränkung überqueren zu wollen.

Wer aus einem Bus an der Haltestelle aussteigt, sollte immer zunächst warten, bis der Bus abgefahren ist, bevor die Straße überquert wird. Insbesondere wer vor dem haltenden Bus an die Straße herantritt, riskiert nicht nur, mit vorbeifahrenden Autofahrern zusammenzustoßen, sondern im schlimmsten Fall auch vom anfahrenden Bus erfasst zu werden. Denn Busfahrer können im Zweifel beim Verlassen einer Bushaltestelle niemanden sehen, der direkt unter ihrer Windschutzscheibe steht, um über die Straße zu gehen.

Da auch viele Schüler mit Bussen unterwegs sind, empfiehlt die Polizei zudem Eltern, auch mit schon älteren Kindern noch mal diese Sicherheitsregeln durchzusprechen und bei Bedarf mit kleineren Kindern das Verhalten an der Haltestelle und beim Überqueren einer Straße nach dem Aussteigen zu üben.

