Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Straße vor Bus überquert - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Sassnitz (ots)

In der Mukraner Straße in Sassnitz hat eine 15-Jährige gestern gegen 16:45 Uhr einen Bus an der Haltestelle Gwasin verlassen und wollte vor dem noch haltenden Bus dann die Straße überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen ankommenden PKW. Sie soll leicht vom Außenspiegel erfasst, mit Stand gestern jedoch so leicht verletzt worden sein, dass sie nicht mit ins Klinikum genommen wurde. Der Außenspiegel der 63-jährigen PKW-Fahrerin wurde beschädigt.

Und auch wenn diese Situation vergleichsweise noch glimpflich für alle Seiten ausgegangen ist, so erinnert die Polizei in diesem Zusammenhang daran, wie gefährlich es sein kann, die Straße mit einer solchen Sichteinschränkung überqueren zu wollen.

Wer aus einem Bus an der Haltestelle aussteigt, sollte immer zunächst warten, bis der Bus abgefahren ist, bevor die Straße überquert wird. Insbesondere wer vor dem haltenden Bus an die Straße herantritt, riskiert nicht nur, mit vorbeifahrenden Autofahrern zusammenzustoßen, sondern im schlimmsten Fall auch vom anfahrenden Bus erfasst zu werden. Denn Busfahrer können im Zweifel beim Verlassen einer Bushaltestelle niemanden sehen, der direkt unter ihrer Windschutzscheibe steht, um über die Straße zu gehen.

Da auch viele Schüler mit Bussen unterwegs sind, empfiehlt die Polizei zudem Eltern, auch mit schon älteren Kindern noch mal diese Sicherheitsregeln durchzusprechen und bei Bedarf mit kleineren Kindern das Verhalten an der Haltestelle und beim Überqueren einer Straße nach dem Aussteigen zu üben.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 09:46

    POL-NB: Mann randaliert im Einkaufscenter und kommt ins Gewahrsam

    Stralsund (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr hat ein polizeibekannter Mann in einem Einkaufscenter in der Ossenreyerstraße in Stralsund das gegen ihn bestehende Hausverbot missachtet. Als ein Mitarbeiter des Ordnungsamts ihn zum Gehen aufforderte, begann der Mann, zu randalieren. Er riss einen Feuerlöscher aus der Wand und wollte ihn gegen den Mitarbeiter ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:34

    POL-NB: Zehnjährigen geohrfeigt - Polizei sucht Zeugen

    Neustrelitz (ots) - Unmittelbar neben einem Schellrestaurant in der Neustrelitzer Sassenstraße ist ein zehnjähriger Junge gestern gegen 13:50 Uhr von einem älteren Mann in den Schwitzkasten genommen und mehrfach geohrfeigt worden. Der Junge wurde dadurch leichtverletzt. Er soll zuvor mit mehreren Kumpels Klingelstreiche in der Straße verübt haben. In dem Moment habe der Mann in seinem Auto plötzlich angehalten und ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:29

    POL-NB: Trio nach Einbruchsversuch in Amt gestellt

    Demmin (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat heute Nacht die Polizei gerufen, nachdem er in Demmin einen möglichen Einbruchsversuch mehrerer Personen in das Amt in der Goethestraße beobachtet hatte. Im Streifenwagen suchten die Beamten sofort das Umfeld um den Tatort herum ab und konnten aufgrund der zuvor erhaltenen Personenbeschreibung mit angeforderter Unterstützung durch weitere Revierbeamte drei Männer als mögliche ...

    mehr
