Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Roadpol Bus & Truck: Schwerlastverkehr im Fokus

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Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach beteiligte sich in Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach, der mags und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität an der europaweiten Aktionswoche "Bus & Truck".

Am Freitag, 8. Mai, kontrollierten insgesamt 24 Beamtinnen und Beamte der genannten Behörden im Bereich des Ausbauendes der A44 den ankommenden Schwerlastverkehr. Insgesamt wurden 77 LKW überprüft, wobei 26 Verstöße festgestellt werden konnten. Diese erstreckten sich von Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten, technischer Mängel und Überladung über Umweltdelikte bis hin zum unsachgemäßen Transport von Lebensmitteln. In neun Fällen durften die Fahrer ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer, der mit einem überladenen Pritschenwagen unterwegs war, wurde per Haftbefehl gesucht. Zudem gab er falsche Personalien an, fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Bereitschaftsarzt wurde der 49-Jährige festgenommen.

Auch über die Aktionswoche hinaus wird die Polizei Mönchengladbach ihre Verkehrskontrollen konsequent und regelmäßig fortsetzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang wiederholt auf das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr, hin.

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