Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Rheindahlen: Zwei Frauen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 12. Mai, ist es gegen 15.24 Uhr auf der Kreuzung Gladbacher Straße/ Dahlener Heide zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 58-Jährige war mit ihrem weißen BMW 430i xDrive auf der Gladbacher Straße in Richtung Aachener Straße unterwegs. Dabei fuhr sie über eine vermutlich rot zeigende Ampel. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-Jähriger mit seinem weißen Skoda Octavia von rechts in den Kreuzungsbereich. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Autos. Dabei wurden die 58-Jährige sowie die 54-jährige Beifahrerin im Skoda Octavia schwer verletzt.

Ein Rettungswagenteam brachte die drei am Unfall Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (cr)

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