Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der A1 im Bereich Harpstedt leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, gegen 15:30 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Gemeinde Harpstedt eine Person leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Fahrer aus Emstek befuhr mit seinem Transporter den Überholfahrstreifen der A1. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und fuhr auf einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug auf, der von einem 26-jährigen Mann aus Litauen geführt wurde.

Der 19-jährige Transporterfahrer erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Der Transporter war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell