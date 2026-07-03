Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Baucontainer in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In einem Zeitraum von Mittwoch, den 1. Juli 2026, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, den 2. Juli 2026, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Lessingstraße in Delmenhorst gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer. Hierzu hebelten sie die Zugangstür mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf.

Aus dem Container entwendeten die Täter diverses Werkzeug sowie Nahrungsmittel.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell