Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Verstorbener Mann am Waldfriedhof entdeckt

Duisburg (ots)

Im Zusammenhang mit Suchmaßnahmen nach einem vermissten 62-Jährigen fand die Polizei Duisburg am Mittwochmorgen (24. Juni) einen Toten im Bereich des Waldfriedhofs. Spürhunde führten die Polizei zu dem Körper. Der Tote muss dort bereits seit längerer Zeit gelegen haben. Ob es sich bei dem Verstorbenen tatsächlich um den 62-jährigen Vermissten handelt, sowie die genauen Todesumstände, ermittelt derzeit das Kriminalkommissariat 11.

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