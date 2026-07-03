Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der A1 in einer Baustelle im Bereich Lohne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, gegen 07:15 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg in einem Baustellenbereich der Gemeinde Lohne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 54-jähriger Fahrer aus Cloppenburg befuhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann die A1 in Fahrtrichtung Hamburg. In einem Baustellenbereich in der Gemeinde Lohne übersah der 54-Jährige die Fahrbahnverschwenkung und kollidierte mit der dort aufgestellten Betongleitwand. Im weiteren Verlauf stieß der Lkw mit einem abgestellten Baustellensprinter zusammen.

Durch den Zusammenstoß lösten sich Fahrzeugteile, die eine hinter dem Lkw fahrende Sattelzugmaschine eines 57-jährigen Mannes aus Garrel beschädigten.

Der 54-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der beschädigte Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die entstandene Schadenshöhe wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

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