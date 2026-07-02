Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Bürgerdialog der AfD in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, fand in der Zeit von circa 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr ein Bürgerdialog der AfD Landesgruppe Niedersachsen in der Markthalle in Delmenhorst statt.

Die Polizei Delmenhorst bereitete sich gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei Oldenburg auf den Einsatz vor, um sowohl einen störungsfreien Ablauf der politischen Veranstaltung als auch der angemeldeten Gegendemonstration zu gewährleisten.

An dem Bürgerdialog nahmen geschätzte 100 Personen teil. Während der Veranstaltung wurden der Polizei durch den eingesetzten Sicherheitsdienst vier Personen übergeben, welche durch Störaktionen aufgefallen waren. Gegen diese Personen wurden polizeiliche Platzverweise ausgesprochen.

Weitere polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der weitere Verlauf war friedlich.

Vor der Markthalle versammelten sich im Rahmen einer angemeldeten Gegendemonstration rund 150 Personen. Die Versammlung verlief ebenso wie der Bürgerdialog friedlich.

Durch das professionelle Zusammenwirken aller eingesetzten Kräfte konnten sowohl die politische Veranstaltung als auch die Gegendemonstration ohne besondere Vorkommnisse durchgeführt werden. Der Bürgerdialog endete gegen 21:30 Uhr.

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