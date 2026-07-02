Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Biberdamm in Sandhatten zerstört +++ Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Monats Juni einen Biberdamm in Sandhatten zerstört. Die Polizei Wildeshausen hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit dem Jahr 2024 hatte sich ein Biber an der Fleth (Graben 26) nahe der Hunte im südlichen Bereich von Sandhatten angesiedelt. Dort errichtete das besonders geschützte Tier einen Hauptdamm mit Biberburg sowie mehrere Nebendämme. Durch den Rückstau des Wassers entstand ein für den Biber geeigneter Lebensraum.

Im Laufe des Juni wurde der Hauptdamm jedoch zerstört und entfernt. Infolgedessen liefen die zuvor überstauten Flächen trocken.

Der Biber zählt nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Tierarten. Eingriffe in seinen Lebensraum können strafbar sein.

Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, die im Laufe des Monats Juni verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fleth (Graben 26) beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Geschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell