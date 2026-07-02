Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ammerländer Straße in Wardenburg hat ein Motorradfahrer am Donnerstag, 2. Juli 2026, gegen 05:55 Uhr, schwere Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Motorrad die Ammerländer Straße in Fahrtrichtung Achternmeer. In Höhe der Einmündung Am Korsorsberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Krad und stürzte im Seitenraum vor einen Straßenbaum.

Der 60-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell