Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: In Ganderkesee gerät ein Pkw während der Fahrt in Brand

Delmenhorst (ots)

Während der Fahrt ist am Mittwoch, 1. Juli 2026, gegen 14:50 Uhr, ein Pkw auf dem Alten Postweg in Ganderkesee in Brand geraten.

Ein 56-jähriger Mann aus Schortens war mit seinem Mercedes in Richtung Falkensteinsee unterwegs, als er eine starke Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug bemerkte. Der Mann setzte umgehend den Notruf ab und stellte den Pkw am Fahrbahnrand ab.

Nachdem der Motor abgestellt worden war, erlosch der Brand selbstständig. Die Freiwillige Feuerwehr Falkenburg rückte mit sechs Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus und übernahm die weitere Kontrolle über das Fahrzeug.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Ein technischer Defekt am Fahrzeug kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursachen dauern an.

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