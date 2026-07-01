Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kirchhatten: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Kirchhatten zu einem zweiten schweren Verkehrsunfall. Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg mit einem Transporter die Hatter Landstraße in Richtung Tweelbäke. In Höhe Kreyenweg wurde er gerade von einem 39-jährigen Motorradfahrer aus der Gemeinde Hatten überholt, als er selbst zum Überholen ansetzte. Um eine seitliche Kollision zu verhindern, musste der Motorradfahrer nach links auf den Grünstreifen ausweichen. Hier geriet er ins Schlingern und streifte kurz danach einen Baum. Er stürzte und zog sich schwere bis lebensgefährliche Verletzungen zu. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber, der den Verletzten in ein Krankenhaus flog. Die Strecke muss für die Unfallaufnahme vermutlich noch bis 21 Uhr gesperrt bleiben. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Durch den Rettungsdienst wurden ausdrücklich die Ersthelfer gelobt, die den Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vorbildlich versorgten.

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