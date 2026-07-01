Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag, 30. Juni 2026, gegen 18:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße in Delmenhorst leicht verletzt worden.

Ein 29-jähriger Mann aus Visbek beabsichtigte, mit einem Audi von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Stedinger Straße einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Delmenhorst, der die Stedinger Straße stadteinwärts befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 17-Jährige erlitt in Folge der Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Audi als auch das Motorrad waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

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