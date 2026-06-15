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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Fehler beim Überholen- Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, beabsichtigte gegen 14:15 Uhr ein 89-jähriger Fahrer eines Wohnmobils auf der K 6592 zwischen Glashütte und Bonndorf einen Rennradfahrer zu überholen. Aufgrund Gegenverkehrs scherte der Wohnmobilfahrer wieder ein und erfasste dabei den 61-jährigen Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel. Dieser kam von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet habe, insbesondere den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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