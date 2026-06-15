PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrt missachtet und anschließend geflüchtet- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026, kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem bislang noch unbekannten Auto bei der Einmündung der Tullastraße in die Basler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein weißer Transporter die Vorfahrt des auf der Basler Straße (B34) fahrenden Skoda missachtet haben und kollidierte beim Einfahren in die Basler Straße mit dem Heck des Skodas. Dabei soll an beiden Autos Sachschaden entstanden sein. Der Fahrer des Lieferwagens kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr in unbekannte Richtung davon. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 15:53

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Freitag, 12.06.2026 bis Samstag, 13.06.2026, 01:40 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft in die Räumlichkeiten eines Immobilienbüros in der Jägerstraße in Titisee-Neustadt einzudringen. Der unbekannten Täterschaft gelang es, die Haustüre des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln, die Türe zum Immobilienbüro, welches sich im Erdgeschoss befindet, konnte nicht geöffnet werden. ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 15:50

    POL-FR: St. Märgen: Gebäude gerät in Brand, Bewohner unverletzt

    Freiburg (ots) - Am Montag, 15.06.2026, gegen 02:55 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass aus einem Wohngebäude In der Spirzen in St. Märgen schwarzer Rauch dringen würde. Nach bisherigen Erkenntnissen überhitzte ein elektrisches Gerät mutmaßlich während des Betriebs, wodurch es zum Brand im Obergeschoss kam. Die Freiwilligen Feuerwehren aus ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 15:03

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Schranke an Bahnübergang beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montag, 15.06.2026 gegen 10.30 Uhr die B34 von Grenzach-Wyhlen kommend in Richtung Rheinfelden. Kurz vor Herten überquerte dieser den dortigen Bahnübergang, trotz der sich bereits senkenden Bahnschranke. Es kam zur Kollision, bei der die Bahnschranke abgerissen wurde und an der Sollbruchstelle brach. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren