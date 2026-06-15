Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrt missachtet und anschließend geflüchtet- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026, kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem bislang noch unbekannten Auto bei der Einmündung der Tullastraße in die Basler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein weißer Transporter die Vorfahrt des auf der Basler Straße (B34) fahrenden Skoda missachtet haben und kollidierte beim Einfahren in die Basler Straße mit dem Heck des Skodas. Dabei soll an beiden Autos Sachschaden entstanden sein. Der Fahrer des Lieferwagens kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr in unbekannte Richtung davon. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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