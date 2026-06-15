Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Gebäude gerät in Brand, Bewohner unverletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.06.2026, gegen 02:55 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass aus einem Wohngebäude In der Spirzen in St. Märgen schwarzer Rauch dringen würde. Nach bisherigen Erkenntnissen überhitzte ein elektrisches Gerät mutmaßlich während des Betriebs, wodurch es zum Brand im Obergeschoss kam. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Titisee-Neustadt, St. Märgen, Breitnau und Kirchzarten waren vor Ort und löschten den Brand. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Notarzt vor Ort. Die Bewohner des Anwesens konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.

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