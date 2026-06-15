Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Polizei sucht ältere Dame, welche dazwischen ging

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen kam es am Freitag, 12.06.2026 gegen 16.30 Uhr im Bereich der Stadtbibliothek. Zwischen dem Eingang der Stadtbibliothek und einer Bäckerei soll ein 11-jähriges Mädchen von einer 13-jährigen Mitschülerin geschlagen worden sein. Im Anschluss soll die 13-Jährige von einer 18-Jährigen bei der Körperverletzung an der 11-Jährigen unterstützt worden sein. Die beiden Jugendlichen sollen erst von der 11-Jährigen abgelassen haben, als eine ältere unbekannte Dame damit gedroht hatte, die Polizei zu rufen. Es wird davon ausgegangen, dass die Dame sachdienliche Hinweise geben kann. Sie wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07621/74040 in Verbindung zu setzen.

md/ce

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