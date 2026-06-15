POL-FR: Rheinfelden: Renault Clio beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 14.06.2026, gegen 23:15 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Straße Raingärten in Stühlingen. Vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Auto, wodurch er zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert ...

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