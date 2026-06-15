POL-FR: Rheinfelden: Renault Clio beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken wurde am Sonntag, 14.06.2026 zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr ein geparkter Renault Clio von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Renault stand in der Straße Fecampring, auf Höhe der Hausnummer 11. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
md/ce
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