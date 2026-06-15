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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Zweiradfahrer kollidiert mit geparktem Auto

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, gegen 23:15 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Straße Raingärten in Stühlingen. Vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Auto, wodurch er zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von fast zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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