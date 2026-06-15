Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Zwei Fahrzeuge durch Einkaufswagen beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, soll gegen 14:45 Uhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt im Laufenpark mit einem Einkaufswagen gegen zwei geparkte Fahrzeuge gestoßen sein. An beiden Autos entstand Sachschaden von ungefähr 500 EUR. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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