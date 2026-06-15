Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Rollerfahrer beschädigt Auto - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Honda Jazz verursachte am Samstag, 13.06.2026 gegen 00.45 Uhr ein unbekannter Rollerfahrer in der Straße "Im Grien". Zuvor soll der Roller die Straße "Im Grien" befahren haben und auf Höhe der Hausnummer 18 mit dem Lenkergriff die rechte Fahrzeugseite des Hondas, welcher entgegengesetzt der Fahrbahn geparkt war, beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Rollerfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich zu melden.

md/ce

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