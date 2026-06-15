Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Auto angefahren- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Dettighofen ein geparkter Mercedes beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Sattelauflieger oder ein Lkw Anhänger den Schaden verursacht haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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