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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Auto angefahren- Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Dettighofen ein geparkter Mercedes beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Sattelauflieger oder ein Lkw Anhänger den Schaden verursacht haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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