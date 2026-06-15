Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March Holzhausen: Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 14.06.2026, wurden am Wasserhochbehälter in der Buchheimer Straße 1 in Breisach mehrere Sitzmöglichkeiten aus Stein und Holz, sowie ein Mülleimer beschädigt.

Die Sitzmöglichkeiten wurden zertrümmert und auf die angrenzenden Felder geworfen. Der Mülleimer wurde angesengt.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

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