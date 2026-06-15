Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Körperverletzungsdelikte in Bahnhofsnähe - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 14.06.2026, ereigneten sich zwei körperliche Auseinandersetzungen im Nahbereich zum Freiburger Hauptbahnhofs. Dabei wurden teilweise Personen verletzt.

Gegen 2:10 Uhr sei ein 38 Jahre alter Mann wohl unvermittelt von fünf unbekannten Personen vor einem Spielcasino in der Bismarckallee mit Schlägen angegriffen worden. Das Opfer versuchte die Bertholdstraße entlang in Richtung Innenstadt zu flüchten, wurde aber von der Tätergruppe eingeholt. Auf Höhe eines Schnellimbisses gegenüber des Freiburger Konzerthauses hätten die Täter den 38-Jährigen mit einem dort abgestellten Tisch attackiert. Die Gruppe habe von dem Mann abgelassen, als sie die herannahende Polizei bemerkte. Den unbekannten Tätern gelang die Flucht. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

Ein erneuter Vorfall im Bereich des Spielcasinos ereignete sich kurz vor 4:30 Uhr. Dabei soll sich zuvor eine Streitigkeit zwischen fünf Personen in einem in der Löwenstraße gelegenen Nachtclub entwickelt haben. Die Streitparteien hätten sich zunächst getrennt, trafen aber später erneut in der Bismarckallee vor dem Spielcasino aufeinander. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und einer der Beteiligten wurde mit einer Glasflasche verletzt. Im weiteren Verlauf kam es scheinbar zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den Beteiligten. Auch in dem Nachtclub in der Löwenstraße soll es laut Angaben der Beteiligten bereits zuvor zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere im ersten Fall weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten und/ oder Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können.

ak

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