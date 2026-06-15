Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.06.2026, gegen 16.25 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Berliner Allee/Sundgauallee in Freiburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin im Baustellenbereich aus der Sundgauallee heraus, um nach rechts in die Berliner Allee abzubiegen. Dabei kam es zu einem Streifvorgang mit einem bevorrechtigten Pkw, welcher die Berliner Allee befuhr.

Am Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der bislang unbekannte zweite Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallabwicklung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw gehandelt haben, möglicherweise ein Kastenwagen oder Transporter.

Der Unfallbeteiligte oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei (Tel. 0761 882 3100) in Verbindung zu setzen.

oec

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