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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannte setzen mobile Geschwindigkeitsmessanlage in Brand - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 14.06.2026, hatten bislang unbekannte Täter gegen 04:50 Uhr eine im Bereich der L 120 in Bad Krozingen abgestellte mobile Geschwindigkeitsmessanlage in Brand gesetzt und dadurch erheblich beschädigt.

Der sogenannte "Blitzer" war im Bereich der Unterführung der Freiburger Straße in Bad Krozingen auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Autobahn aufgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Bad Krozingen (Tel. 07633/93824-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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