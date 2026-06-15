Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Amtliche Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13.06.2026, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 14.06.2026, 10:30 Uhr, wurden in der Friedrich-Meyer-Straße in Teningen die beiden amtlichen Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw entwendet.

Zur Tatzeit war der schwarze Mercedes-Benz, E-Klasse, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Durch die Täterschaft wurden an dem Pkw das vordere und das hintere amtliche Kennzeichenschild (ausgestellt für den Landkreis Emmendingen) entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die den Diebstahl beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

OW/RE

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