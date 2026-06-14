POL-FR: Verkehrsunfall auf dem Großmarkt-Parkplatz
*Zeugenaufruf*
Freiburg (ots)
Freiburg-Zähringen
Am Freitag, den 12.06.2026, gegen 13:40 Uhr, touchierte ein Renault Clio beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Großmarkt-Parkplatz, Robert-Bunsen-Str. 9a, einen daneben geparkten weißen Transporter.
Bislang ist unklar, ob an dem unbekannten weißen Transporter ein Schaden entstanden ist.
Wer Hinweise zu dem weißen Transporter geben kann, soll sich beim Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641/582-0, melden.
Stand: 14.06.2026, 04.00 Uhr
FLZ / PK
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