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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall auf dem Großmarkt-Parkplatz
*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Freiburg-Zähringen

Am Freitag, den 12.06.2026, gegen 13:40 Uhr, touchierte ein Renault Clio beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Großmarkt-Parkplatz, Robert-Bunsen-Str. 9a, einen daneben geparkten weißen Transporter.

Bislang ist unklar, ob an dem unbekannten weißen Transporter ein Schaden entstanden ist.

Wer Hinweise zu dem weißen Transporter geben kann, soll sich beim Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641/582-0, melden.

Stand: 14.06.2026, 04.00 Uhr

FLZ / PK

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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