Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, kam es gegen 09.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 47-jährigen Fußgänger und einer 34-jährigen Ford-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte diese in einer Parklücke eines Supermarktes einzufahren. Der Fußgänger soll sich in diesem Moment gebückt haben, um eine am Boden liegende Münze aufzuheben. Die 34-Jährige übersah den 47-jährige und fuhr diesen an. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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