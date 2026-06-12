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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Auto bleibt nach Unfall auf Dach liegen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, kam gegen 14.00 Uhr eine 69-jährige Toyota-Fahrerin aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen von der K6524 zwischen Innerlehen und Riggenbach von der Fahrbahn ab. Aufgrund der angrenzenden Böschung kam der Toyota in Schräglage, kippte auf die Fahrbahn zurück und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen und der Hund blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro entstanden sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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