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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Einbruch in Garage - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 10.06.2026 auf Donnerstag, 11.06.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in einen Garagenraum in der Eglerstraße und entwendeten ein hochwertiges Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro. Ein Zusammenhang mit einem Diebstahl aus einem Auto in der Ledergasse und einem Holzdiebstahl am Rheinradweg wird derzeit geprüft. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in Murg wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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