Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erfolgreiche Fahndungsaktion im Freiburger Stadtgebiet

Freiburg (ots)

Die Freiburger Polizeiposten in den Stadtteilen Haslach, Rieselfeld und Weingarten haben am Donnerstag, 11.06.2026, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr gemeinsam mit dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Freiburg Fahndungskontrollen sowie Überwachungsmaßnahmen in deren Zuständigkeitsbereichen durchgeführt. Schwerpunkt der Aktion war die Bekämpfung der Zweiradkriminalität. Unterstützt wurden die Maßnahmen vom Einsatz einer Polizeidrohne.

Insgesamt konnten die Ermittlerinnen und Ermittler folgende Verstöße feststellen:

- 1 x Verstoß Helmtragepflicht, - 1 x Verstoß Bewährungsauflage, - 6 x Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgrund technischer Veränderung der Fahrzeuge, - 1 x Zulassen Fahren ohne FE, - 7 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, - 4 x Beschlagnahme E-Scooter / Crossbike, - 1 x Eigentumsdelikt wegen dem Verdacht eines entwendeten Fahrrades, - 2 x Verdacht Eigentumsdelikt aufgrund von Manipulationen an der Fahrgestellnummer, - 1 x Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, nachdem ein bislang unbekannter Rollerfahrer versucht hatte, sich einer Kontrolle zu entziehen und dabei einen Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw verursachte und flüchtete. Die Ermittlungen zur Identität des geflüchteten Rollerfahrers dauern an.

Außerdem unterstützten die Einsatzkräfte in zwei Fällen den Rettungsdienst unter anderem bei einem medizinischen Notfall, welche sich in der Nähe der Kontrollörtlichkeiten ereignet hatte.

ak

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