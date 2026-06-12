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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen, L128: Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 11.06.2026, gegen 11:20 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die L128, vom Thurner kommend in Richtung St. Märgen. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen ordnungsgemäß, verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Hierbei wurde der 31-jährige Fahrzeugführer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die Freiwillige Feuerwehr St. Märgen war mit 17 Mann im Einsatz. Es entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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