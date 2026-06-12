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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Mit knapp einem Promille mit dem Fahrzeug unterwegs

Freiburg (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Schluchsee stellten die Beamten des Polizeirevier Titisee-Neustadt am Donnerstagmorgen 11.06.2026, gegen 07:25 Uhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin fest, bei welcher deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von knapp 1,0 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Auf die Frau kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zu.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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