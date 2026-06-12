POL-FR: Schluchsee: Mit knapp einem Promille mit dem Fahrzeug unterwegs
Freiburg (ots)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Schluchsee stellten die Beamten des Polizeirevier Titisee-Neustadt am Donnerstagmorgen 11.06.2026, gegen 07:25 Uhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin fest, bei welcher deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von knapp 1,0 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Auf die Frau kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zu.
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