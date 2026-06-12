POL-FR: Schluchsee: Mit knapp einem Promille mit dem Fahrzeug unterwegs

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 11.06.2026 gegen 15.30 Uhr kam eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad in der Kirchstraße zu Fall und verletzte sich leicht. Zuvor versuchte sie Abzubiegen und kam dabei von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Bordstein und stürzte. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnte ...

mehr