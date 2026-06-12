Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt bei der Vorbeifahrt geparktes Auto - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr ereignete sich in der Wentzinger Straße im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Dabei habe ein unbekanntes Fahrzeug ein auf einem Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 14 abgestellten roten Skoda Fabia beim Vorbeifahren beschädigt und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Bei dem Unfall wurde die linke Seite des geparkten Wagens beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen derzeit nicht vor. Möglicherweise wurde der gesuchte Wagen bei dem Unfall auf der rechten Fahrzeugseite ebenfalls beschädigt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum gesuchten Pkw geben können.

ak

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