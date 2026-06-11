Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/ Istein: Größere Einsatzlage beendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026, kam es in Efringen- Kirchen zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 48-Jähriger verschanzte sich vermutlich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation gegen 7 Uhr in einer Wohnung im Ortsteil Istein. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos konnten den Mann überwältigen und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

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