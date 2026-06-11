Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Friedlingen: Einbruch in Bar - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 08.06.2026, 02.40 Uhr und Dienstag, 09.06.2026, 17.50 Uhr, Zutritt in eine Bar in der Riedlistraße. Der oder die Täter gelangten über ein Seitenfenster in die Räumlichkeiten und brachen im Inneren zwei Spielautomaten auf. Bargeld wurde entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Riedlistraße gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07621/97970 zu melden.

md/ce

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