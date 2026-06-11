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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Friedlingen: Einbruch in Bar - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 08.06.2026, 02.40 Uhr und Dienstag, 09.06.2026, 17.50 Uhr, Zutritt in eine Bar in der Riedlistraße. Der oder die Täter gelangten über ein Seitenfenster in die Räumlichkeiten und brachen im Inneren zwei Spielautomaten auf. Bargeld wurde entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Riedlistraße gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07621/97970 zu melden.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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