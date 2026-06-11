POL-FR: Titisee-Neustadt: Diebstahl aus Garage, Fahrräder entwendet
Freiburg (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte in der Zeit von Montag, 08.06.2026, 14:30 Uhr und Mittwoch, 10.06.2026, 06:30 Uhr ein Garagentor eines Anwesens im Mühlenweg in Titisee auf und entwendete drei Fahrräder im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.
Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.
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