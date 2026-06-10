Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.06.2026, soll gegen 17:15 Uhr ein bislang unbekanntes weißes Auto, ähnlich einem VW Caddy, auf der K6554 von Frohnschwand nach Höchenschwand in einer Kurve über die Mittellinie gekommen sein, wodurch eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin stark abbremsen musste und zu Fall kam. Sie wurde leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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