Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Gefährliches Überholmanöver - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.06.2026, soll sich gegen 13:15 Uhr ein gefährlicher Überholvorgang am Ortsausgang Niedereichsel in Richtung Degerfelden ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekanntes Auto einen Motorroller und das Auto einer 55-jährigen Überholt haben obwohl Gegenverkehr kam. Laut Zeugenaussagen mussten sowohl das entgegenkommende, wie auch das überholte Auto stark abbremsen und nach rechts ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Überholmanöver beobachtet haben oder Hinweise auf den Überholenden geben können. Außerdem werden die beteiligten Autofahrer und der Rollerfahrer gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623 7404 0 zu melden. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr erreichbar.

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