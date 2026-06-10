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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: VW Passat auf Parkplatz beim Krankenhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 09.06.2026 zwischen 07.30 Uhr und 16.45 Uhr einen VW, welcher auf einem Parkplatz beim Krankenhaus in der Markus-Pflüger-Straße geparkt war. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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