Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: VW Passat auf Parkplatz beim Krankenhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 09.06.2026 zwischen 07.30 Uhr und 16.45 Uhr einen VW, welcher auf einem Parkplatz beim Krankenhaus in der Markus-Pflüger-Straße geparkt war. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell