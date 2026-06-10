Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfall im Zusammenhang mit Einparkvorgang - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Kreisstadt Emmendingen

Am Dienstagmorgen, den 09.06.2026 um 07:37 Uhr, ereignete sich in der Romaneistraße in Emmendingen ein Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Einparkvorgang.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es zwischen einem auf dem Seitenstreifen einparkenden Pkw-Fahrer (Opel Corsa in grau) und einer aus entgegengesetzer Fahrtrichtung kommender und durch die entstandene Engstelle fahrender Pkw-Lenkerin (VW Golf in schwarz) zu einer Kollision kam. Im Anschluss entfernte sich die Pkw-Fahrerin von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich jeweils auf ca. 2.000,00 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden Zeugen, welche sich an der Unfallörtlichkeit befanden, gebeten sich mit dem Polizeirevier Emmendingen (Tel: 07641 582-0) in Verbindung zu setzen.

RE/ow

FLZ/js

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